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Самые популярные схемы мошенников назвала полиция Алматы

Хакеры, хакер, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, мошенник, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 14:04 Фото: freepik
Киберполицейские Алматы перечислили самые популярные мошеннические схемы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции напомнили, что в условиях цифровизации количество схем обмана стремительно увеличивается, и нужно быть внимательными, чтобы не остаться без денег.

Основные схемы мошенников

1. Звонки от "службы безопасности банков". Мошенники представляются сотрудниками банков и сообщают о якобы подозрительных транзакциях с вашего счета. Они пытаются убедить вас перевести деньги на так называемые "безопасные счета".

2. Звонки от "сотрудников КНБ" и других правоохранительных органов. Злоумышленники информируют жертву о якобы проводимой спецоперации по задержанию опасного мошенника и требуют выполнить действия, которые могут привести к потере денежных средств.

3. Звонки от "сотового оператора". Мошенники выдают себя за сотрудников сотовых компаний и утверждают, что срок действия вашей SIM-карты истекает. Для "продления договора" они просят вас продиктовать SMS-коды, приходящие на ваш телефон.

4. Звонки от "брокеров". Мошенники предлагают привлекательные инвестиции в криптовалюту, золото или акции, с доходностью более 50% в месяц. После получения средств они пропадают.

5. Продажа несуществующего товара или услуги. Злоумышленники размещают объявления в социальных сетях и на интернет-платформах о продаже товаров или услуг. После получения оплаты они исчезают.

6. Сообщение от "руководителя". Мошенники создают аккаунт в Whatsapp от имени высокопоставленных руководителей государственных органов либо частных организаций, ставят на аватарку его фото, полученное из открытых источников, а затем пишут подчиненным о том, что необходимо срочно скинуть деньги на различные счета третьих лиц под различными предлогами.

Во всех случаях полиция настоятельно рекомендует незамедлительно прекратить разговор, сообщить об этом факте в свой банк и территориальный правоохранительный орган.

Ранее в полиции рассказали о мужчине, который хотел приумножить свои средства, для чего зарегистрировался на незнакомом сайте. В итоге он лишился 30 млн тенге.

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