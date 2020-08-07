Электронные аукционы для недропользователей будут проводить в Казахстане

Ранее все проводилось в бумажном формате.

В Казахстане право на недропользование по углеводородному сырью будет предоставляться через электронные аукционы. Это стало возможным благодаря внесенным поправкам в Кодекс о недрах и недропользовании, позволяющим проведение аукционов в электронном формате, передает zakon.kz.



По информации пресс-службы Минэнерго, в целях реализации Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2019 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования, газа и газоснабжения", Министерством энергетики РК были приняты ряд правовых актов, в том числе приказ № 269 от 30 июля 2020 года "Об утверждении Правил проведения аукциона с использованием интернет-ресурса оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам в электронной форме" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 30 июля 2020 года за № 21038).



Так, в соответствии с принятыми поправками в Кодекс РК "О недрах и недропользовании", если ранее аукционы проводились в бумажном формате, что доставляло определенные неудобства участникам, то с 1 сентября текущего года, лица, заинтересованные в получении права недропользования, смогут участвовать в аукционах в режиме онлайн.



Ведомство ожидает, что введение электронных аукционов позволит создать прозрачный механизм проведения аукционов в электронной форме, а также благоприятно скажется на повышении конкурентной среды.

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