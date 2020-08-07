Вперед к забытому прошлому: в Алматы открываются автокинотеатры

Большая часть зрителей смотрела фильм через лобовое стекло автомобиля, но были исключения.

Рев моторов, стоп-сигнальные огни, большой экран. Давно забытый формат автокинотеатров обретает вторую жизнь… благодаря коронавирусу. Как все выглядит "изнутри", узнавал корреспондент zakon.kz.

Пандемия COVID-19 поставила кино в незавидное положение. Кинотеатры, как и концертные залы, музеи, закрылись одними из первых, запланированные на весну и лето громкие кинопремьеры были отложены до лучших времен. Конечно, сейчас фильмы вполне можно посмотреть онлайн, но все же ничто не заменит ощущений от просмотра кино на большом экране, с мощным звуком. Пока карантин еще действует, и риск заразиться в местах массового скопления людей по-прежнему высок, приходится искать выход из ситуации, чтобы и в кино сходить, и случайно не подцепить инфекцию.

Все новое – хорошо забытое старое. Автокинотеатры в том или ином виде существуют более 50 лет. Наверняка, многие их видели в голливудских фильмах, мечтали, что когда-нибудь также будут смотреть фильмы, сидя в машине вместе с друзьями или любимыми.

Накануне на территории Атакента в Алматы начал свою работу первый в городе автокинотеатр на 200 машиномест с ограничением не больше 3 человек в одном авто. На стене одного из павильонов установлен большой экран, на котором показывают фильм, а все зрители приезжают на своих автомобилях и смотрят кино, не выходя из них.

Каждый зритель в своем радиоприемнике, установленном в машине, настраивается на нужную FM-волну, и через персональные колонки, установленные в машине, слышит аудиодорожку к показываемому на экране фильму. Расстояние между машинами даже больше, чем в условной пробке на дорогах Алматы, поэтому экран видно всем.

Места на кинопарковке распределяются по принципу "кто первый приехал, тот и занял место поближе к экрану". Автозрителям помогают правильно поставить авто парковщики-ассистенты.

Был ли в Алматы подобный опыт? Знатоки говорят, что да. Однако, в последнее время, до карантина, люди в основном посещали традиционные кинотеатры, и не задумывались, что когда-нибудь будут смотреть относительно новые картины в формате drive-in.

Мы не показываем "старое доброе кино", чем грешат владельцы аналогичных автокинотеатров по всему миру. Адаптировали фильмы, которые показывают в кинотеатрах, готовились больше месяца к запуску. Закупили ко-модуляторы для вывода радиостанции, запрашивали киноленту в нужном нам формате. Формат DCP, который принят в кинотеатрах, не поддерживается проекторами, - рассказала организатор показов Виктория.

Алматинцам идея пришлась по вкусу. Они отметили особую атмосферу такого кинопросмотра.

Впечатления интересные. Ты можешь приехать в кино, красиво не одеваясь, не стоишь в очередях. Но в то же время, на мой взгляд, автокинотеатр – это больше аттракцион, потому что фильм из машины смотришь, на отдалении. Но общение, возможность увидеться, выехать, особенно сейчас, когда все истосковались по просмотру кино на большом экране - это, конечно, круто, - сказал один из зрителей Максим Гринкевич.

Повторяя традиции из старых американских фильмов, ощущаешь какую-то ностальгию и романтику в автокинотеатре. Свежий воздух, но при этом вы вдвоем, огромный экран и звук прям в машине, при просмотре фильма можно не стесняясь обсуждать его, поговорить на отвлеченные темы, употребляя вкусняшки, никому не мешая. Интересная концепция показа, сейчас как никогда актуальна, отличная альтернатива домашним семейным просмотрам и "смена декорации ", которые уже всем давно поднадоели, - поделилась впечатлениями зритель показа Наргиз Исмаилова.

Большая часть зрителей смотрела фильм через лобовое стекло автомобиля, но были исключения. Некоторые зрители, приехавшие на джипе, припарковали его специально задом наперед, разложили в багажнике диван и смотрели кино лежа сквозь заднее стекло.

По нашей информации, в Алматы в скором времени откроется еще несколько таких автокинотеатров. А приживутся ли они, покажет время.

К слову, в соседней России в подобном формате проводят концерты эстрадных исполнителей. Весь июль, два раза в неделю, парковка спорткомплекса “Лужники” в Москве превращалась в концертную площадку. Зрители приезжали на музыкальный фестиваль Live&Drive на автомобиле, подключались к нужной волне, не выходя из своего транспортного средства, и наслаждались живыми выступлениями российских звезд. Певцы исполняли любимые хиты здесь же, на установленной на парковке сцене, но не контактировали физически с публикой.

Альберт Ахметов

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