В Алматинской области бывший заключенный пытался утопить сына в унитазе

Также он истязал жену и других детей.

В Алматинской области бывший заключенный избивал жену и детей, а самого младшего мальчика пытался утопить в унитазе. Подробности трагедии описала на своей странице в facebook лидер общественного фонда "НеМолчи.kz" Дина Смаилова, сообщает zakon.kz.

Как написала автор поста, мужчина избивал несколько дней свою сожительницу и детей. Они сожительствуют чуть больше года, за этот небольшой срок, он запугал женщину, и она боялась заявлять в полицию. У них есть совместный трехмесячный сын и у женщины от первого брака два сына 9 лет и 4 года.

3 августа, нам позвонила ее мама, она с испугом сообщила, что внук прислал фото, где он весь избитый, что это не первый раз и что теперь дочь и дети не выходят на связь. Агрессор забрал телефоны, закрыл двери и отгородил всю семью от возможности попросить помощи! Мальчик нечаянно сломал кран в ванной в квартире, которую снимает семья, за это он его избил. После стал бить мать и младших детей, все дети в синяках, самого младшего хватал, и чтобы запугать жену, пытался утопить в унитазе. У женщины сломаны ребра, сотрясение мозга, у старшего сына тоже сломаны ребра, он госпитализирован, – написала Дина Смаилова.

Она дополнила, что сразу передала информацию в Илийский РУП. На место выехал весь руководящий состав, начальник РУП Куштыбаев Марат Алимкулович зам.начальники РУП Сагындыков Нурлан Сабитович и Билалов Бакытжан Мелдезанулы.

Честно сказать мне было некогда писать об этой семье, потому что пришло дело по женщине, которую убивал и душил в ванной муж, на следующий день пришел кейс с мальчиком из Каратау, потом я улетела в Астану. Но, я была на связи, со всеми и с бабушкой и с полицией! Сегодня я наконец-то спокойно поговорила по этому случаю с руководством РУП Илийского района и потерпевшими. Оказывается, все очень плохо. Мама женщины рассказала, что сама всю жизнь страдала от побоев мужа, потом дочка вышла замуж за такого же агрессора, с трудом ушла от него. Почти три года жили с мамой спокойно, потом появился этот тиран, и уже через несколько месяцев начал избивать жену и грозил побоями матери. Однажды он сильно избил старшего мальчика и жену, ребенок попал в больницу, но сожитель угрозами заставил простить его. Он сказал, что сидел за убийство 20 лет и ему все равно, он тюрьмы не боится и пообещал начать с ее матери. Никто об этом не знал и это сильно напугало женщин. В итоге, бабушка ушла и сняла себе комнату, она работает вахтером, получает 30 000 тенге зарплату. Живет на пенсию и подработку. Дочка зарабатывает мытьем полов. Она боялась за маму, потому что бабушка могла поругаться с мужем и тот мог ее убить. Боялась за себя и детей, боялась, что их не прокормит с грудничком на руках. Это обычное явление, замкнутый круг, когда от безысходности теряпят все! – продолжила Дина Смаилова.

А сегодня она узнала об опасениях бабушки. Четырехлетний мальчик, пожаловался ей, что отчим что-то делал с ним в бане, что теперь у него болит в заднем проходе. У бабушки очень страшные подозрения, она плачет, говорит у ребенка недержание кала, дети сейчас проходят дополнительные экспертизы.

Полиция сразу взяла его под арест, пока на 10 дней, собирают доказательства по статье 110 УК РК, Истязание ч. 2. Длительное время он истязал жену и малолетних детей, за это ему грозит до семи лет лишения свободы! По другим заявлениям, идут следственные действия! Когда полиция пришла в дом, увидели какая там нищета, детям отвезли йогурты и фрукты. Сегодня им позвонила бабушка и просила починить кран, сотрудники решили, что нужно собрать помощь этой семье и готовы от своих зарплат скинуться, чтобы оплатить материальные трудности семьи. Большое спасибо Илийскому РУП за поддержку. Маме детей и детям нужна психологическая помощь, многолетние побои разрушили психику. Для тех, кто хочет и может оказать помощь этой семье, публикую карточку бабушки Гульнары Д., сегодня ей помогли открыть в Каспий! Номер карточки Каспий голд: 4400 4301 1897 8748. Сообщаю нашим подписчикам, с сентября будет открыт телефон горячей линии 111, можете звонить в подобных ситуациях, – написала Дина Смаилова.

Она также дополнила, что если бы в стране работала грамотно система помощи таким женщинам, не было бы такой дремучести!

Я, когда говорила с бабушкой, она сказала, что ей какая-то гадалка сказала, что у них на женском роду проклятье, поэтому все женщины несчастны! Это не проклятье на роду этой семьи, это невежество не только потерпевших, но и нашей дремучей системы поддержки жертв! Если бы после первого развода специалисты с ней поработали бесплатно, провели психокоррекцию, помогли получить профессию, дали возможность иметь стабильный заработок, то она не попала бы в такую ситуацию повторно! Ведь на ее руках осталось двое детей и просто исходя из интересов детей, нужно было сразу брать на контроль семью и лечить маму от психологических травм, ведь она и в детстве видела насилие! Но у нас так не работают, у нас все сейчас на плечах МВД РК, поэтому эта бабушка у полиции просит починить кран! Где вы увидели взаимодействие госорганов? Где были соцслужбы, органы опеки, детский омбудсмен, комитет по защите прав детей? В бытовом насилии, всегда забывают о детях, о их правах и безопасности! – подытожила Дина Смаилова.

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