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В Костанае уволили "спавшего " в машине полицейского

В состоянии алкогольного опьянения, стал разбираться с сотрудником полиции, который находился в припаркованном служебном автомобиле.

Фото : кадр из видео7 августа 2020, 15:56

В Костанае уголовное дело по факту оскорбления полицейского направлено в суд, передает zakon.kz.

Следствием окончено досудебное расследование, начатое по статье 378 ч 2 УК РК "Оскорбление представителя власти" в отношении 33-х летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Напомним, мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, стал разбираться с сотрудником полиции, который находился в припаркованном служебном автомобиле. Ему показалось, что патрульный полицейский спал за рулем в припаркованной служебной автомашине. Видео инцидента он выложил в YouTube. Действия мужчины, который нецензурно оскорблял стража порядка, у населения вызвали возмущения.

В отношении мужчины было начато досудебное расследование, а видео было изучено в рамках начатой служебной проверки. По ее результатам сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел, за то, что не пресек противоправные действия костанайца.


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