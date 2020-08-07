В Костанае уволили "спавшего " в машине полицейского

В состоянии алкогольного опьянения, стал разбираться с сотрудником полиции, который находился в припаркованном служебном автомобиле.

В Костанае уголовное дело по факту оскорбления полицейского направлено в суд, передает zakon.kz.

Следствием окончено досудебное расследование, начатое по статье 378 ч 2 УК РК "Оскорбление представителя власти" в отношении 33-х летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Напомним, мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, стал разбираться с сотрудником полиции, который находился в припаркованном служебном автомобиле. Ему показалось, что патрульный полицейский спал за рулем в припаркованной служебной автомашине. Видео инцидента он выложил в YouTube. Действия мужчины, который нецензурно оскорблял стража порядка, у населения вызвали возмущения.

В отношении мужчины было начато досудебное расследование, а видео было изучено в рамках начатой служебной проверки. По ее результатам сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел, за то, что не пресек противоправные действия костанайца.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!