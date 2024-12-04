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Полицейская погоня за пьяным лихачом попала на видео в Уральске

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 23:15 Фото: Zakon.kz
Сотрудники патрульной полиции Уральска задержали водителя автомобиля ВАЗ-2110, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в ночь на 3 декабря. Водитель проигнорировал законные требования полиции об остановке и продолжил движение по улице Жангир хана. Для его задержания были привлечены дополнительные наряды.


Автомобиль был остановлен вблизи поселка Барбастау. За рулем находился 34-летний житель областного центра, ранее лишенный водительских прав на семь лет в 2022 году. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

По данному факту начато досудебное расследование в соответствии с действующим законодательством. Автомобиль нарушителя отправлен на специализированную стоянку.

Кроме того, водитель привлечен к административной ответственности за невыполнение требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 60 месячных расчетных показателей (МРП) либо административный арест на срок до 15 суток.

Полиция напоминает, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения создает серьезную угрозу безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Пьяный водитель влетел в яму в Актау. 

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