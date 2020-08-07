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Бывший король Испании проживает в одном из самых дорогих отелей мира

Гостиница Emirates Palace в Абу-Даби считается одной из самых дорогих в мире.

Фото : twitter.com/France24_en7 августа 2020, 18:52

Экс-король Испании Хуан Карлос I, покинувший родину на фоне коррупционного скандала, переехал в Абу-Даби, где проживает в одном из самых дорогих отелей мира, передает zakon.kz со ссылкой на ABC.

Отмечается, что еще в понедельник Хуан Карлос направился в Абу-Даби из испанского города Виго, на специально арендованном для этого перелета небольшом самолете.

Прибыв в Абу-Даби, Хуан Карлос I остановился в роскошной гостинице Emirates Palace.

Ранее в СМИ появлялись разные предположения о местонахождении отрекшегося от престола в 2014 году монарха. Предполагалось, что он мог перебраться в Португалию или в Доминиканскую республику.

В августе Хуан Карлос I проинформировал своего сына, нынешнего короля Испании Филиппа VI, о решении покинуть страну ввиду причин личного характера.

По данным испанского телевидения, такое решение последовало после публикации в Испании информации о причастности Хуана Карлоса к коррупционному скандалу, и предприняв такой шаг, отец просто решил дать сыну возможность работать в более спокойной обстановке.

Поводом для нынешнего скандала стала публикация о $100 млн, переведенных в 2008 году Саудовской Аравией в швейцарский банк Mirabaud на счет панамского фонда Lucum Foundation, бенефициаром которого был Хуан Карлос. Сейчас прокуратура Швейцарии пытается выяснить происхождение этих денег и возможные коррупционные схемы, стоявшие за переводом.


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