В Дубае построили самый высокий в мире отель

Самый высокий в мире отель построили в ОАЭ. 82-этажная гостиница откроет свои двери в Дубае в ноябре 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщило правительство Дубая на странице в социальной сети Х.

A new icon rises in Dubai’s skyline. Ciel Dubai Marina opens this November as the world’s tallest hotel. pic.twitter.com/Iy2Nt0E8pP — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 17, 2025

Как говорится в сообщении, объект станет новым символом города. Высота комплекса, расположенного в районе Dubai Marina, достигает 377 метров. Сейчас самой высокой гостиницей мира считается отель Gevora высотой 356 метров, который также возведен в Дубае.

