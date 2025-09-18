#АЭС в Казахстане
Туризм

В Дубае построили самый высокий в мире отель

Здание, город, небо, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 02:30 Фото: pixabay
Самый высокий в мире отель построили в ОАЭ. 82-этажная гостиница откроет свои двери в Дубае в ноябре 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщило правительство Дубая на странице в социальной сети Х.

Как говорится в сообщении, объект станет новым символом города. Высота комплекса, расположенного в районе Dubai Marina, достигает 377 метров. Сейчас самой высокой гостиницей мира считается отель Gevora высотой 356 метров, который также возведен в Дубае.

Ранее туристы из Австралии показали "безумную поездку в Казахстан".

Аксинья Титова
