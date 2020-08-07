Жительница Туркестанской области украла драгоценности на 90 млн тенге
Подозреваемая находится под следствием.
Фото : Pixabay7 августа 2020, 22:36
Жительница Туркестанской области присвоила драгоценности на 90 млн тенге, передает zakon.kz.
Согласно сюжету AstanaTV, золотые и бриллиантовые украшения она украла в Шымкенте из ювелирной точки своей знакомой.
Этот момент зафиксировали камеры наблюдения. Часть похищенного 38-летняя женщина успела заложить в ломбард прямо рядом с рынком. Остальное изъяли полицейские. Сейчас подозреваемая под следствием.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 189 УК РК. "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", - рассказал замглавы управления полиции Абайского района ДП Шымкента.
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