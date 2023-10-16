Жительница Туркестанской области ради погашения кредита обманула бизнесменов на 5 млн тенге

Полиция Туркестанской области задержала женщину, которую подозревают в мошенничестве. По версии следствия, она обещала местным предпринимателям помочь с получением субсидий и выманила у них 5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Туркестанской области 16 октября, в Жетысайский районный отдел полиции обратились трое предпринимателей. Они пожаловались, что знакомая пообещала им помочь с получением безвозмездных государственных субсидий на развитие бизнеса.





"С каждого потерпевшего она выманила крупную сумму денег, но так и не выполнила обещанного и скрылась", – пояснили в полиции.

Общий ущерб составил более 5 млн тенге. Полицейские начали досудебное расследование по ст. 190 УК РК, нашли и задержали подозреваемую. Оказалось, что никакой помощи с субсидиями женщина оказывать не собиралась, а полученные от предпринимателей деньги потратила на погашение кредита. Подозреваемую взяли под арест, дело направили в суд.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области украли сельхозсубсидии на 96 млн тенге.