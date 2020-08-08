Землетрясение произошло в 841 км от Алматы

Сведений об ощутимости нет.

8 августа 2020г. в 6:35 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 841 км на восток от г. Алматы на территории Китая, - говорится в сообщении сети сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Энергетический класс землетрясения 12.2.

Магнитуда MPV 5.2.

Координаты эпицентра 42.44° с.ш. 87.11° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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