Землетрясение произошло в 841 км от Алматы
Сведений об ощутимости нет.
Фото : inAlmaty8 августа 2020, 08:41
8 августа 2020г. в 6:35 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 841 км на восток от г. Алматы на территории Китая, - говорится в сообщении сети сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Энергетический класс землетрясения 12.2.
Магнитуда MPV 5.2.
Координаты эпицентра 42.44° с.ш. 87.11° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5035276-e78f90df7fd9da9c07e5f64c5ce0283e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...