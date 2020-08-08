Включившие песню Цоя "Перемен" в Минске диджеи получили по 10 суток ареста

Их обвинили в мелком хулиганстве и неподчинении требованиям должностного лица.

В Минске на 10 суток арестовали диджеев, включивших песню Цоя "Перемен" на концерте, организованном властями, сообщает zakon.kz.

Диджеи 6 августа включили песню Виктора Цоя после того, как на мероприятие, организованное властями, пришли сторонники соперницы действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах Светланы Тихановской.

Как отмечает Радио Азаттык, у нее должен был пройти митинг неподалеку, но он был отменен из-за противодействия властей.

На суде Галанов заявил, что мероприятие было организовано, чтобы сорвать митинг Тихановской, и его с Соколовским убеждения не позволяли им в этом участвовать. Они просили дать им выходной, но им в этом отказали.

Он заявил, что признает свою вину в хулиганстве в контексте того, что хулиганством было все мероприятие. Его защита намерена обжаловать решение суда.

Шестые выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. В них, помимо действующего главы государства Александра Лукашенко, который правит страной уже 26 лет, участвуют: Светлана Тихановская — жена арестованного видеоблогера Сергея Тихановского, Анна Канопацкая​ — бывший член палаты представителей парламента Беларуси, Андрей Дмитриев — сопредседатель общественного объединения "Говори правду", Сергей Черечень — председатель белорусской социал-демократической партии "Грамада".

Избирательная кампания в этом году в Беларуси проходит на фоне арестов оппонентов Лукашенко, активистов и мирных граждан, а также массовых пикетов в поддержку Тихановской, на которые приходят десятки тысяч белорусов.

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