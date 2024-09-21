Житель Астаны справил нужду с моста и получил 30 суток ареста

Жителя Астаны признали виновным в мелком хулиганстве за то, что он сходил в туалет, находясь на одном из мостов столицы, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали в городском специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям. Уточняется, что житель столицы совершил мелкое хулиганство повторно. В этом году он уже подвергался взысканию за подобные действия.

"Находясь в общественном месте, гражданин справил малую нужду с моста, тем самым нарушив общественный порядок повторно в течение года после наложения административного взыскания", – отметили в пресс-службе суда.

В ходе заседания правонарушитель полностью признал свою вину, но это не спасло его от наказания. Согласно ч. 2 статьи 434 КоАП РК астанчанина отправили под арест на 30 суток.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее жителя Астаны арестовали на пять суток за попрошайничество у водителей. Будучи пьяным, он приставал к людям с просьбами дать ему денег.