Пропавший в Актау мужчина на третьи сутки решил вернуться домой
Он здоров и невредим.
Фото : Скриншот8 августа 2020, 13:49
Пропавший в Актау мужчина сам пришел в полицию, сообщает zakon.kz.
По информации ДП области, 8 августа в Управление полиции Актау явился гражданин Абловас Джумаев, который был двумя днями ранее объявлен в розыск.
По его словам, двое суток он находился в степи и на третьи решил вернуться домой.
5 августа жена Джумаева Абловаса написала заявление о пропаже своего мужа.
Абловас Джумаев здоров и невредим.
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