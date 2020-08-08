Пропавший в Актау мужчина на третьи сутки решил вернуться домой

Он здоров и невредим.

Пропавший в Актау мужчина сам пришел в полицию, сообщает zakon.kz.

По информации ДП области, 8 августа в Управление полиции Актау явился гражданин Абловас Джумаев, который был двумя днями ранее объявлен в розыск.

По его словам, двое суток он находился в степи и на третьи решил вернуться домой.

5 августа жена Джумаева Абловаса написала заявление о пропаже своего мужа.

Абловас Джумаев здоров и невредим.

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