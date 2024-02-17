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Третьи сутки ищут пропавшего в степи мужчину в Карагандинской области

Карагандинская область Фото: ДЧС Карагандинской области
14 февраля мужчина выехал на снегоходе на поиски скота и заблудился. Его ищут третьи сутки, сообщает Zakon.kz.

17 февраля силами департамента по ЧС, родственника, сотрудниками отдела полиции и местных жителей продолжаются поисковые работы пропавшего мужчины в западном направлении от зимовки в сторону села Бестамак.

Сегодня для поисковых работ привлечен вертолет МИ-8 "Казавиаспас" МЧС РК.

Также на ТРЭКОЛе и снегоходе проводят поиски в северном направлении, также в сторону местности Бестамак, по предполагаемым следам снегохода потерявшегося.

11 февраля восьмилетний мальчик пропал в степи в Абайской области. Поисковые мероприятия велись более 4 часов, погодные условия осложняли оперативно-розыскные мероприятия. В итоге ребенка смогли найти, мальчик не нуждался в медицинской помощи.

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