Третьи сутки ищут пропавшего в степи мужчину в Карагандинской области

14 февраля мужчина выехал на снегоходе на поиски скота и заблудился. Его ищут третьи сутки, сообщает Zakon.kz.

17 февраля силами департамента по ЧС, родственника, сотрудниками отдела полиции и местных жителей продолжаются поисковые работы пропавшего мужчины в западном направлении от зимовки в сторону села Бестамак.



Сегодня для поисковых работ привлечен вертолет МИ-8 "Казавиаспас" МЧС РК.



Также на ТРЭКОЛе и снегоходе проводят поиски в северном направлении, также в сторону местности Бестамак, по предполагаемым следам снегохода потерявшегося.

11 февраля восьмилетний мальчик пропал в степи в Абайской области. Поисковые мероприятия велись более 4 часов, погодные условия осложняли оперативно-розыскные мероприятия. В итоге ребенка смогли найти, мальчик не нуждался в медицинской помощи.

