В Акмолинской области решают вопрос обеспечения учащихся компьютерами

96% школьников региона имеют доступ к сети.

Для всех учащихся 305 школ региона, готовящихся к дистанционному обучению, проблема компьютеризации будет решена, передает управление внутренней политики.

В приоритетном порядке компьютерной техникой обеспечиваются дети из категории малообеспеченных семей, детей-сирот и детей с особыми образовательными потребностями, отметили в управлении образования.

Четвертая четверть прошлого учебного года дала определенный опыт в подготовке предстоящего. Для учеников и учителей, задействованных в дистанционном обучении, и не имеющих собственные электронные устройства, на временное пользование были переданы 7 643 компьютера школьникам и 238 компьютера педагогам области.

Многодетная семья Айнур Байболовой в прошлом году получила ноутбук для обучения. Детям было предоставлено бесплатное питание, школьная форма и книги. В этом году детям будут переданы еще 2 ноутбука.

После того, как нам дали ноутбук, я хорошо закончила обучение в 4 четверти. Учителя дают нам видео задания, мы выполняем их. Мне было очень удобно с ноутбуком заниматься, - рассказала ученица СШ №21 Айым Байболова.

По информации управления образования, для оснащения учащихся из социально-уязвимой категории компьютерной техникой во время дистанционного обучения из средств областного бюджета приобретено 1 460 компьютеров на сумму 600 миллионов тенге. До начала обучения планируется получить еще 342.

При переходе 305-ти школ на дистанционное обучение будет решена проблема компьютеризации всех учащихся. В первую очередь, мы обеспечиваем малообеспеченных детей-сирот, - прокомментировала заместитель руководитель областного ведомства Ботагоз Дюсенова.

К слову, 96% школьников региона имеют доступ к сети. Образовательные учреждения, которые находятся в отдаленных населенных пунктах, будут продолжать обучение в традиционном режиме. Это порядка 7 % от общего числа учащихся.

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