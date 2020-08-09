Судороги по телу: Актауские врачи кололи подростку препарат не по назначению

По словам женщины, ее 15-летней дочери кололи препарат "Калия хлорид" в завышенных дозах.

В больнице города Актау применение калия хлорида привело к ухудшению самочувствия 15-летнего подростка, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

Об этом рассказала Гульдана Кетибаева, мама ребенка, возмущенная действиями врачей детской инфекционной больницы.

По словам женщины, ее 15-летней дочери кололи препарат "Калия хлорид" в завышенных дозах.

Моя дочь попала в больницу с кишечной инфекцией. Лежала там пять дней, выписалась вчера, 7 августа. Вчера ей стало плохо снова. Не кушает, не пьет, судороги по телу. Оказалось, что врачи кололи ей препарат "Калия хлорид" и сильно превысили дозу. Я повезла ее ночью в больницу, нас не приняли. Главное - признали вину в том, что превысили норму вкалываемого препарата, принесли извинения, но дочь не положили в больницу. Какой смысл от извинений, если ребенку плохо, - посетовала Гульдана Кетибаева.

8 августа, женщина вновь повезла дочь к врачам, и на этот раз они ее приняли.

По словам женщины, дочь положили в больницу и даже разрешили находиться рядом с ней.

Однако Гульдана Кетибаева хочет пожаловаться на действия врачей в вышестоящие органы.

Редакция ожидает официального комментария от управления здравоохранения Мангистауской области.

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