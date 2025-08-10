#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
539.49
627.7
6.75
Наука и технологии

Эксперты предупредили, что популярный препарат от судорог может быть опасным для сердца

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 01:51 Фото: pixabay
Специалисты Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете проанализировали данные 246 237 пенсионеров с хронической болью и пришли к выводу, что противосудорожный препарат прегабалин может повышать риск развития сердечной недостаточности, сообщает Zakon.kz.

По информации JAMA Network Open, в течение четырех лет 1470 участников были госпитализированы с сердечной недостаточностью – состоянием, при котором сердце теряет способность эффективно перекачивать кровь.

По словам экспертов, среди тех, кто принимал прегабалин, частота новых случаев сердечной недостаточности была выше. В частности, на каждую тысячу пациентов из этой группы приходилось примерно шесть дополнительных госпитализаций в год по сравнению с теми, кто не использовал этот препарат. После учета возраста, пола и других факторов исследователи установили, что вероятность развития сердечной недостаточности у принимающих прегабалин повышается в 1,5 раза.

Ученые подчеркивают, что важность внимательного контроля за состоянием сердца у пациентов, получающих прегабалин, особенно среди пожилых людей с другими факторами риска.

Прегабалин широко применяется для лечения хронической нервной боли, тревожных расстройств и эпилепсии. Сердечная недостаточность – хроническое заболевание, которое вызывает одышку, усталость, отеки и другие серьезные симптомы и зачастую прогрессирует со временем без возможности полного излечения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее ученые выяснили, что влияет на ухудшение памяти у пожилых людей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
На Земле завершилась 30-часовая магнитная буря, но это ненадолго
Наука и технологии
17:03, 10 августа 2025
На Земле завершилась 30-часовая магнитная буря, но это ненадолго
Ученые подтвердили уникальность метеорита, упавшего на дом в США
Наука и технологии
12:31, 10 августа 2025
Ученые подтвердили уникальность метеорита, упавшего на дом в США
Врачи назвали объем талии, который указывает на жировую болезнь печени
Наука и технологии
10:05, 10 августа 2025
Врачи назвали объем талии, который указывает на жировую болезнь печени
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: