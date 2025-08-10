Эксперты предупредили, что популярный препарат от судорог может быть опасным для сердца

Специалисты Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете проанализировали данные 246 237 пенсионеров с хронической болью и пришли к выводу, что противосудорожный препарат прегабалин может повышать риск развития сердечной недостаточности, сообщает Zakon.kz.

По информации JAMA Network Open, в течение четырех лет 1470 участников были госпитализированы с сердечной недостаточностью – состоянием, при котором сердце теряет способность эффективно перекачивать кровь.

По словам экспертов, среди тех, кто принимал прегабалин, частота новых случаев сердечной недостаточности была выше. В частности, на каждую тысячу пациентов из этой группы приходилось примерно шесть дополнительных госпитализаций в год по сравнению с теми, кто не использовал этот препарат. После учета возраста, пола и других факторов исследователи установили, что вероятность развития сердечной недостаточности у принимающих прегабалин повышается в 1,5 раза.

Ученые подчеркивают, что важность внимательного контроля за состоянием сердца у пациентов, получающих прегабалин, особенно среди пожилых людей с другими факторами риска.

Прегабалин широко применяется для лечения хронической нервной боли, тревожных расстройств и эпилепсии. Сердечная недостаточность – хроническое заболевание, которое вызывает одышку, усталость, отеки и другие серьезные симптомы и зачастую прогрессирует со временем без возможности полного излечения.



Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее ученые выяснили, что влияет на ухудшение памяти у пожилых людей.