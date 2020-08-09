В Уральске арестован сын депутата, подозреваемый в смерти женщины под катером

Еще троих привлекут к ответственности за дачу ложных показаний.

В Уральском городском суде рассматривалось ходатайство об аресте несовершеннолетнего подозреваемого в смерти Екатерины Ананьевой, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Mgorod.kz.

Женщина погибла 6 июня на реке Чаган. Катер на скорости отсек ей голову и кисть. Части тела до сих пор не найдены.

По словам родных погибшей, прокурор на судебном заседании рассказал, что подросток катался на катере и решил похвалиться перед подругой. Он совершил наезд на купавшуюся в реке Екатерину Ананьеву, а затем скрылся с места происшествия. Суд поддержал ходатайство следователя об аресте подозреваемого на время следствия до 5 октября.

Напомним, 6 июня в 22.15 на реке Чаган, возле Чугунного моста, произошла трагедия — неизвестный на моторной лодке наехал на купающуюся 40-летнюю Екатерину Ананьеву, которая от полученных травм скончалась. Родственникам отдали тело спустя много дней после произошедшего, им пришлось похоронить Екатерину без головы и руки — водолазы так и не смогли найти части тела женщины. Полицейские сразу же приступили к поиску лодки и человека, который ею управлял.

6 июня, полицейские задержали несовершеннолетнего сына депутата ЗКО Валерия Крылова. Следствие предполагает, что именно он управлял злополучным катером. Между тем сам Валерий Крылов утверждает, что уверен в невиновности сына.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!