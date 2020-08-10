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В Нигере расстреляли группу туристов

В результате нападения погибли шесть граждан Франции и двое нигерийцев, сопровождавших туристов.

Фото : deon.pl10 августа 2020, 00:18

Группа вооруженных террористов напала на французских туристов на юго-западе Нигера, в результате убиты восемь человек, передает zakon.kz со ссылкой на Le Monde.

По его данным, нападение произошло в заповеднике Куре, который привлекает туристов со всего мира. В результате нападения погибли шесть граждан Франции и двое нигерийцев, сопровождавших туристов.


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