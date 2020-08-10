В Нигере расстреляли группу туристов
В результате нападения погибли шесть граждан Франции и двое нигерийцев, сопровождавших туристов.
Фото : deon.pl10 августа 2020, 00:18
Группа вооруженных террористов напала на французских туристов на юго-западе Нигера, в результате убиты восемь человек, передает zakon.kz со ссылкой на Le Monde.
По его данным, нападение произошло в заповеднике Куре, который привлекает туристов со всего мира. В результате нападения погибли шесть граждан Франции и двое нигерийцев, сопровождавших туристов.
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