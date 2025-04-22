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Мир

В Индии боевики открыли огонь по туристам: 27 человек погибли

полиция, мигалки, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 22:12 Фото: pixabay
В Индии группа террористов совершила нападение на местных жителей и туристов в долине Байсаран на юге Кашмира. Погибли 27 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала News18 India, трагедия случилась 22 апреля.

"Группа террористов, связанных с Лашкар-е-Тайба, напала на группу туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира, убив 27 человек", – говорится в материале.

По данным медиков, ранения получили 12 человек, их состояние стабильное. Согласно представленному списку пострадавших, все они – граждане Индии, приехавшие в Джамму и Кашмир из штатов Одиша, Тамилнад, Гуджарат, Карнатака и Махараштра.

По словам очевидцев, двое вооруженных людей в камуфляже открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку. Нападение произошло в долине Байсаран, известной своими лесами, чистыми озерами и лугами и являющейся популярным туристическим местом.

Ранее сообщалось, что в Сеуле мужчина в больничной рубашке ворвался в один из супермаркетов, где набросился с ножом на покупателей. Одна женщина убита и еще одна получила ранения.

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Андрей Дюсупов
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