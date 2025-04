В Индии боевики открыли огонь по туристам: 27 человек погибли

По информации телеканала News18 India, трагедия случилась 22 апреля.

По данным медиков, ранения получили 12 человек, их состояние стабильное. Согласно представленному списку пострадавших, все они – граждане Индии, приехавшие в Джамму и Кашмир из штатов Одиша, Тамилнад, Гуджарат, Карнатака и Махараштра.

THE MOMENT OF THE ATTACK. The cries will haunt India.

Those who failed these tourists who put faith in the admistration must be brought to book. pic.twitter.com/K9VJQT2aEz