В Индии боевики открыли огонь по туристам: 27 человек погибли

В Индии группа террористов совершила нападение на местных жителей и туристов в долине Байсаран на юге Кашмира. Погибли 27 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала News18 India, трагедия случилась 22 апреля.

"Группа террористов, связанных с Лашкар-е-Тайба, напала на группу туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира, убив 27 человек", – говорится в материале.

По данным медиков, ранения получили 12 человек, их состояние стабильное. Согласно представленному списку пострадавших, все они – граждане Индии, приехавшие в Джамму и Кашмир из штатов Одиша, Тамилнад, Гуджарат, Карнатака и Махараштра.

THE MOMENT OF THE ATTACK. The cries will haunt India.

Those who failed these tourists who put faith in the admistration must be brought to book. pic.twitter.com/K9VJQT2aEz — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) April 22, 2025

По словам очевидцев, двое вооруженных людей в камуфляже открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку. Нападение произошло в долине Байсаран, известной своими лесами, чистыми озерами и лугами и являющейся популярным туристическим местом.

Ранее сообщалось, что в Сеуле мужчина в больничной рубашке ворвался в один из супермаркетов, где набросился с ножом на покупателей. Одна женщина убита и еще одна получила ранения.