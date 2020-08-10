Запущен международный челлендж чтения на языках мира "Abai world challenge"

В мероприятии примут участие исследователи Абая из разных стран мира, переводчики, писатели, Чрезвычайные и Полномочные послы РК, любители его творчества.

Сегодня, 10 августа в 15.00 часов состоится челлендж чтения произведений Абая на языках мира "Abai world challenge", сообщает zakon.kz.

В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Министерством культуры и спорта РК были переведены в онлайн-формат мероприятия, посвященные 175-летию великого поэта, просветителя, философа Абая Кунанбаева. В рамках юбилея, произведения поэта были переведены на мировые языки (французский, английский, арабский, испанский, китайский, японский, немецкий, итальянский), – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минкультуры и спорта.

Также отмечено, что в мероприятии примут участие исследователи Абая из разных стран мира, переводчики, писатели, Чрезвычайные и Полномочные послы РК, любители его творчества.

Челлендж будет проходить с 10 по 17 августа в 15.00 ч., будет показан в социальных сетях министерства культуры и спорта, на канале YouTube, Instagram, Facebook и т.д.

Напомним, в прошлом году эстафета чтения стихов Абая началась с 9-летней школьницы Ляйлим-Шырак, которая передала эстафету Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!