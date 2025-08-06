В Казахстане проходит международный челлендж "Стихи Абая на языках мира"

По инициативе Национальной академической библиотеки Казахстана стартовал международный челлендж "Абай өлеңдері әлем тілдерінде", приуроченный к 180-летию со дня рождения великого казахского поэта Абая Кунанбайулы, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным пресс-службы Министерства культуры и информации Казахстана за 6 августа 2025 года, цель проекта – популяризация творческого наследия Абая на международной арене и укрепление интереса к казахской культуре среди многонационального сообщества.

Фото: gov.kz

В числе участников члены Ассамблеи народа Казахстана, чрезвычайные и полномочные послы, руководители ведущих зарубежных национальных и детских библиотек, представители этнокультурных центров, а также активные читатели.

В рамках челленджа стихи Абая были прочитаны на казахском, русском, польском, немецком, белорусском, армянском, монгольском и индийском языках.

Ранее сообщалось, что в Казахстане бюджетные субсидии распределили между театрами, филармониями и музеями.