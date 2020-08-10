Актеру сегодня исполняется 60 лет.

Актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом, передает zakon.kz.

Сегодня, 10 августа, в день своего 60-летия, актер заявил в Twitter о том, что заразился новым вирусом и вынужден справлять свой день рождения в изоляции.Он отметил, что чувствует себя относительно нормально, однако испытывает усталость.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!