Антонио Бандерас заразился коронавирусом
Актеру сегодня исполняется 60 лет.
Фото : Twitter10 августа 2020, 19:08
Актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом, передает zakon.kz.
Сегодня, 10 августа, в день своего 60-летия, актер заявил в Twitter о том, что заразился новым вирусом и вынужден справлять свой день рождения в изоляции.Он отметил, что чувствует себя относительно нормально, однако испытывает усталость.
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