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Антонио Бандерас заразился коронавирусом

Актеру сегодня исполняется 60 лет.

Фото : Twitter10 августа 2020, 19:08

Актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом, передает zakon.kz.

Сегодня, 10 августа, в день своего 60-летия, актер заявил в Twitter о том, что заразился новым вирусом и вынужден справлять свой день рождения в изоляции.Он отметил, что чувствует себя относительно нормально, однако испытывает усталость.


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