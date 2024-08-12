Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

64-летний Антонио Бандерас опубликовал детское фото

64-летний Антонио Бандерас опубликовал детское фото, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 15:46 Фото: Instagram/antoniobanderas
Испанский актер кино и кинорежиссер Хосе Антонио Домингес Бандера, более известный как Антонио Бандерас, 10 августа 2024 года отметил 64-летие. В связи с этим он опубликовал в Instagram свою детскую фотографию, сообщает Zakon.kz.

По словам актера, снимок сделан несколько десятков лет назад.

"От этой фотографии до следующей – несколько десятилетий. Сегодня мне 64 года, и я благодарен за все, что мне довелось пережить", – написал Антонио Бандерас под публикацией.

Подписчики поздравили актера с днем рождения и пожелали ему счастья:

  • "Желаю счастья!"
  • "С днем рождения, Антонио!"
  • "Поздравляю с днем рождения!"
  • "Поздравляю, люблю тебя как человека и как актера".

Напомним, в день своего 60-летия, 10 августа 2020 года, Антонио Бандерас заявил, что заразился коронавирусом и вынужден справлять свой день рождения в изоляции.

Читайте также

Кристина Орбакайте рассказала о семейной традиции
Кристина Орбакайте рассказала о семейной традиции
Сцену из легендарного фильма повторил Арман Давлетяров
Сцену из легендарного фильма повторил Арман Давлетяров
Том Круз, трюк на закрытии олимпийских игр в Париже
Том Круз исполнил эффектный трюк на закрытии Олимпиады-2024
Динара Халдарова
Испания Бандерас Антонио 2024 год Актеры Шоу-бизнес Знаменитости
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
погода
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 12 по 14 августа
Признаки уверенности
Психологи назвали признаки уверенных в себе женщин
80-летний свекор Баян Алагузовой впервые показал внучку
80-летний свекор Баян Алагузовой впервые показал внучку
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: