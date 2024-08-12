64-летний Антонио Бандерас опубликовал детское фото

Испанский актер кино и кинорежиссер Хосе Антонио Домингес Бандера, более известный как Антонио Бандерас, 10 августа 2024 года отметил 64-летие. В связи с этим он опубликовал в Instagram свою детскую фотографию, сообщает Zakon.kz.

По словам актера, снимок сделан несколько десятков лет назад.

"От этой фотографии до следующей – несколько десятилетий. Сегодня мне 64 года, и я благодарен за все, что мне довелось пережить", – написал Антонио Бандерас под публикацией.

Подписчики поздравили актера с днем рождения и пожелали ему счастья:

"Желаю счастья!"

"С днем рождения, Антонио!"

"Поздравляю с днем рождения!"

"Поздравляю, люблю тебя как человека и как актера".

Напомним, в день своего 60-летия, 10 августа 2020 года, Антонио Бандерас заявил, что заразился коронавирусом и вынужден справлять свой день рождения в изоляции.