Тихановская решила не участвовать в минских акциях протеста

Но она не признала официальные итоги ЦИК и считает победителем себя.

Команда кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской приняла решение, что она не будет участвовать в акциях протеста по итогам выборов президента страны, передает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба штаба Тихановской.

Ранее в белорусских социальных сетях сегодня призывают граждан выйти на улицы городов республики в знак протеста против результатов выборов президента. В ночь на 10 августа сразу после выборов в белорусских городах, в том числе и в Минске прокатились стихийные акции протеста, которые завершились столкновениями с силовиками.

По официальным данным МВД Беларуси в ходе продолжавшихся до утра протестов было задержано три тысячи человек, некоторым задержанным грозит до 15 лет лишения свободы по делу о массовых беспорядках.

Тихановская не признала официальные итоги ЦИК и считает победителем себя.

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