Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Той на 40 человек провели в Жанаозене

Праздник организовали в частном доме.

Фото : Скриншот видео11 августа 2020, 11:42

Той во время карантина, с участием 40 человек, проводили жители Жанаозена, сообщает zakon.kz.

Как отмечает официальный сайт МВД РК, несмотря на ограничения, жители города продолжают нарушать режим.

9 августа сотрудниками полиции Управления полиции города выявлено нарушение правил жильцами частного дома. Они организовали и проводили той с участием около сорока человек. Полицейские составили протокол административного правонарушения по статье 425 КоАП РК.

Материал направлен в Департамент санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области для принятия решения. Департамент полиции области призывает граждан не нарушать правила карантина и соблюдать меры безопасности.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты