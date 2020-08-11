Той на 40 человек провели в Жанаозене

Праздник организовали в частном доме.

Той во время карантина, с участием 40 человек, проводили жители Жанаозена, сообщает zakon.kz.

Как отмечает официальный сайт МВД РК, несмотря на ограничения, жители города продолжают нарушать режим.

9 августа сотрудниками полиции Управления полиции города выявлено нарушение правил жильцами частного дома. Они организовали и проводили той с участием около сорока человек. Полицейские составили протокол административного правонарушения по статье 425 КоАП РК.

Материал направлен в Департамент санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области для принятия решения. Департамент полиции области призывает граждан не нарушать правила карантина и соблюдать меры безопасности.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!