Взрыв в Жанаозене: эксперты провели независимое исследование

В Жанаозене озвучили результаты независимой экспертизы, она стала четвертой по счету, которую провели специалисты, чтобы установить причины взрыва, который произошел в жилом доме в ночь на 17 апреля, сообщает Zakon.kz.

Результатами исследований независимых специалистов поделились пострадавшие и их родные. Как говорит один из родных погибших в трагедии, Нурлан Исатаев, причиной взрыва эксперты назвали утечку газа, которая произошла на трубопроводе, в 25 метрах от жилого дома, пишет Лада.

"Образование концентраций в пределах НКПВ – ВКПВ природного газа в санитарном узле квартиры №7 и в подвале стала возможной в результате утечки газа из газопровода среднего давления в точке разрушения на расстоянии 25 метров от жилого дома", – сказано в результатах исследования специалистов из Астаны.

Ранее аким Жанаозеня, Айбек Косуаков, в интервью сообщил, что "есть заключение государственной экспертизы, в котором утверждается, что газопровод не имеет отношения к взрыву".

Взрыв в жилом доме Жанаозеня прогремел в ночь на 17 апреля, пострадали 13 человек. Четыре человека погибли. Ранее спецкомиссия привела предварительные данные, что виновником взрыва в Жанаозена стал владелец соседней квартиры.