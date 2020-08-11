Глава ВОЗ назвал образцовую страну, которая борется с COVID-19

Тедрос Гебрейесус призвал продолжать борьбу с вирусом.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал страну, которая образцово борется с пандемией коронавируса, передает zakon.kz.

Об этом он заявил на брифинге для СМИ 10 августа.

Некоторые страны региона Меконга, Новая Зеландия, Руанда и многие островные государства Карибского бассейна и Тихого океана смогли подавить вирус на ранней стадии. Новая Зеландия рассматривается как пример. В минувшие выходные премьер-министр Джасинда Ардерн отпраздновала 100 дней без передачи сообщений о коронавирусе, подчеркнув при этом необходимость сохранять осторожность, - приводит слова Гебрейесуса сайт организации.

Также он отметил усилия властей Франции, Германии, Южной Кореи, Испании, Италии, Великобритании и других. По его словам, принятые вовремя меры смогли подавить крупную вспышку заболеваний.

Цепи передачи были разорваны быстрым выявлением случаев заболевания, всесторонним отслеживанием контактов, адекватным клиническим уходом за пациентами, физическим дистанцированием, ношением масок. Независимо от того, успешно ли страны или регионы ликвидировали вирус, подавили передачу до низкого уровня или все еще находятся в эпицентре крупной вспышки, сейчас самое время инвестировать в основы общественного здравоохранения, - отметил глава ВОЗ.

Тедрос Гебрейесус также указал, что количество зарегистрированных случаев достигло 20 миллионов на этой неделе, количество смертей достигнет 750 000 человек. Тем не менее, он призвал продолжать бороться с вирусом.

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