"Мусорный остров" в океане достиг размеров Франции

В основном мусорные острова состоят из пластика, который попадает в океан из рек.

Самый большой "мусорный остров" на планете по размеру сопоставим с Францией. Об этом сообщил внук Жак-Ива Кусто, исследователь и защитник океана Филипп Кусто и его жена Ашлан Брок, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

У нас есть пять огромных "мусорных островов" посреди океана. Они образовались из-за особенностей океанических течений... Туда попадает пластик изо всех точек мира. Самый большой "мусорный остров" расположен в Тихом океане. По размеру он больше, чем штат Техас в США, по площади равен Франции, - сказала Брок.

Как добавил Кусто, в основном мусорные острова состоят из пластика, который попадает в океан из рек. Природоохранный фонд EarthEcho International, основателем которого является Филипп Кусто, привлекает молодежь по всему миру, в том числе, к очистке рек от пластикового загрязнения.

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