Наука и технологии

В Индийском океане нашли змею, которой не должно было быть

Змея, вид, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 02:30 Фото: pexels
На одном из самых труднодоступных островов Индийского океана ученые открыли то, о чем не подозревали. Они генетически подтвердили существование нового вида змей, сообщает Zakon.kz.

По данным издательства Pensoft, на острове Большой Никобар, входящем в состав Андаманских и Никобарских островов Индии, исследователи выявили ранее неизвестный науке вид волчьих змей.

Долгое время эти рептилии считались частью широко распространенного комплекса Lycodon subcinctus, так как были известны всего по одному наблюдению. Однако повторный анализ показал, что никобарская популяция отличается от других представителей рода.

Генетическое расхождение с ближайшими родственниками составило не менее 6%, что считается достаточным основанием для выделения отдельного вида.

Новый вид получил название Lycodon irwini – в честь Стива Ирвина, чья деятельность сыграла важную роль в популяризации охраны дикой природы.

Взрослые особи достигают длины около метра, имеют глянцево-черную окраску и не представляют опасности для человека, поскольку не являются ядовитыми. Их рацион включает рептилий, земноводных и мелких млекопитающих. Вид является эндемиком острова Большой Никобар и встречается исключительно во влажных вечнозеленых лесах.

Ученые добавляют, что змея известна всего по четырем подтвержденным находкам, что делает ее одной из самых редких рептилий региона. Подобная изолированность характерна и для других видов, обитающих в труднодоступных районах, где каждая находка может оказаться научной сенсацией, как это уже происходило при открытии редких островных эндемиков.

Ранее океанологии узнали, что рыбы захватили Мировой океан лишь благодаря массовому вымиранию.

Аксинья Титова
