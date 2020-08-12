Бездомные погибли в пожаре в Алматы

В доме никто не проживал, дом был полностью отключен от коммуникаций.

В частном секторе Турксибского района Алматы ночью произошел пожар, два человека погибли, сообщает zakon.kz.

По информации ДЧС города, 11 августа в 23-29 на пульт 101 ДЧС поступило сообщение от соседей о пожаре в Турксибском районе, по ул. Волочаевская д.399. По прибытию первых пожарных расчетов - открытым пламенем горели две комнаты с переходом на кровлю одно этажного частного жилого дома. Очевидец сообщил, о том, что в доме могут находиться люди без определенного места жительства.

В ходе разведки и тушения пожара было обнаружено два обгоревших трупа мужского пола, личности устанавливаются.

В данном доме никто не проживал, дом был полностью отключен от коммуникаций (без электричества и газоснабжения). Хозяйка дома проживает в данный момент в Алматинской области. Предварительно, погибшие проникали систематически в дом через оконный проем. На момент прибытия пожарных подразделений входная дверь в дом была закрыта на навесной замок, оконные проемы разрушены.

Принятыми мерами пожар был локализован за 4 минуты с момента прибытия и ликвидирован еще через 21 минуту в 00:02 (25 мин. с момента прибытия).

Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. На место происшествия выезжали: ДЧС - 21 сотрудников и 6 ед. техники, Департамент полиции- 15 сотрудников и 4 ед. техники. Центр медицины - 3 сотрудников и 1 ед. техники.

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