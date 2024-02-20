Два человека погибли при пожаре в Алматы

Пожар произошел во времянке на территории частного дома в Алматы. На месте ЧП спасатели обнаружили тела двух человек, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Алматы, пожар произошел 20 февраля в 3:43 по улице Ш. Муртаза, 29.

"По прибытии через семь минут обнаружено горение открытым пламенем времянки на площади 15 кв. м. В связи с поздним сообщением пожар имел развившийся вид, несмотря на прибытие по нормативу, происходило обрушение конструкций кровли времянки. Создалась угроза перехода огня на рядом стоящий частный дом", – говорится в сообщении.

Пожар локализован в 03:54, ликвидирован в 04:03.

"В ходе тушения пожара обнаружены тела двух людей. Предварительно, времянка сдавалась в аренду. Материалы по факту пожара для дальнейшего принятия процессуального решения переданы в отдел полиции при УП Медеуского района", – сообщили в ДЧС.

Ранее, 20 февраля, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на пресс-конференции в правительстве пояснил, почему стало больше сообщений о пожарах, и объяснил журналистам, как правильно освещать ЧС. По его мнению, на самом деле число инцидентов не увеличилось.

