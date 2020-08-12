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15 новых школ возводят в Жамбылской области

Таким образом, будут решены вопросы трех аварийных, одной трехсменной, трех школ с дефицитом мест и двух ветхих школ.

Фото : Пресс-служба акима Жамбылской области12 августа 2020, 12:51

В текущем году в Жамбылской области на строительство 22 образовательных учреждений выделено 10,1 миллиарда тенге. Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций рассказал аким области Бердибек Сапарбаев, сообщает zakon.kz.

В их числе 15 школ, шесть пристроек и дворец школьников. Из которых строительство одной школы завершена. При этом до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 14 объектов, в том числе восемь новых общеобразовательных школ.

Таким образом, будут решены вопросы трех аварийных, одной трехсменной, трех школ с дефицитом мест и двух ветхих школ. Вопросы оставшихся двух аварийных, восьми трехсменных и пяти школ с дефицитом мест будут решены поэтапно в 2021-2022 годах.

В частности, в Таразе начато строительство четырех новых школ на 1278 мест. Общая стоимость работ – 2,8 миллиарда тенге.

Также в рамках программа "Дорожная карта занятости" и "Ауыл – ел бесігі" и местного бюджета ведется капитальный ремонт 42 школ, текущий ремонт – 53. На эти цели выделено более 8 миллиардов тенге.

В Таразе за счет внебюджетных средств ведется строительство Дворца школьников общей стоимостью 2,2 миллиарда тенге.


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