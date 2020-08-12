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Адвокат Ефремова сравнил его с овощем

Сам адвокат до сих пор не располагает данными о точном состоянии артиста.

Фото : eg.ru12 августа 2020, 15:55

На заседании суда во вторник, 11 августа, Михаил Ефремов находился в очень плохом состоянии. Его вынесли на носилках, сообщает zakon.kz.

Его адвокат Эльман Пашаев рассказал телеканалу "Звезда", что актер был словно овощ.

Вы знаете, есть овощ. Он был никакой: разговаривать не может, как без сознания, что-то говорит на непонятном языке, спрашивает что-то непонятное, - заявил защитник.

Сам адвокат до сих пор не располагает данными о точном состоянии артиста. 12 августа он приехал в Боткинскую больницу, где находится актер, чтобы узнать подробности о здоровье подзащитного.

Также Пашаев возмущен отношением к Ефремову. Он заявил, что во время заседания очень долго решался вопрос от госпитализации артиста.

Я не знаю, кого судят. Даже к особо опасным преступникам так не относятся, - сказал адвокат.

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