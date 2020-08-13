Минэкологии начало проверку по факту обнаружения мертвой рыбы на озере в Алматы

В скором времени будет ужесточена ответственность граждан за нанесение вреда окружающей среде.

Министерство экологии начало проверку по факту обнаружения мертвой рыбы на озере Пархач в Алматы, сообщает zakon.kz.

На место выехала комиссия от министерства в лице сотрудников Департамента экологии города, Казгидромета и инспекции города Алматы по лесному хозяйству и животному миру. На озере возьмут пробы воды, специалисты будут выяснять причину массовой гибели рыбы.

Минэкологии в очередной раз призывает граждан соблюдать чистоту и порядок в местах отдыха на природе и убирать за собой мусор. В случае нарушений виновные понесут наказание. В скором времени будет ужесточена ответственность граждан за нанесение вреда окружающей среде.

Ранее алматинцы пожаловались на загрязнение озера Пархач в Турксибском районе Алматы. На берегу горожане сняли на видео отходы и мусор, а также тушки мертвой рыбы.

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