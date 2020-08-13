Стрельба в ресторане Шымкента: задержаны подозреваемые

В интересах следствия информация не разглашается.

В Шымкенте задержаны подозреваемые в стрельбе в ресторане, сообщает zakon.kz.



Как отмечает elitar.kz, об этом в ходе брифинга сообщил главный полицейский третьего мегаполиса:

Следствие сейчас идет, есть задержанные, но, в интересах следствия информация не разглашается, - сказал он.

Между тем, телеграмм-канал "Нехабар" сообщил, что подозреваемые пришли в полицию сами.

В результате стрельбы в ресторане 10 августа в результате стрельбы в ресторане "Гранд-Прага" два человека получили огнестрельные ранения. Один из них скончался на месте, второй - доставлен в больницу, где его прооперировали и извлекли две пули.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство) и по статье 287 УК РК (Незаконное хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия).

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