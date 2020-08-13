Как полицейские Алматы ловили нарушителей ПДД

Отработка продолжалась с 3 августа.

Во всех городах Казахстана проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Мотоциклист". В минувшую пятницу, 7 августа, полицейские Алматы организовали дежурство патрульных нарядов совместно с журналистами, передает zakon.kz.

Отработка продолжалась с 3 августа. Ее целью является оздоровление дорожной обстановки мегаполиса и снижение аварийности. Стоит отметить, что внимание патрулей привлекали не только владельцы мотоциклов, но и автомобилей.

Дежурство началось с единого развода комплексных сил полиции. Начальник ДП Алматы Канат Таймерденов отметил, что агрессивная езда некоторых мотоциклистов и водителей автомобилей вызывает возмущение со стороны жителей.

Движение этих машин, как правило, всегда сопровождается ревом, шумом и другими звуками, нарушающими покой граждан. Практика свидетельствует, данная часть автомобилистов особенно активна в ночное время суток. Больше всего страдают жители массива, чьи жилища находятся в непосредственной близости с крупными магистралями города. В этой связи личный состав специализированного батальона и Полка патрульной полиции ориентирован на выявление и задержание такого рода транспорта, и принятие мер, в соответствии с законом, - отметил Таймерденов.

К сожалению, при рейдах не обходится без погони. Тем не менее, полицейские наряды адаптированы к работе с водителями – главная задача выявить нарушителя ПДД и привлечь к ответу. На нарушителей выписывается штраф. В зависимости от нарушения, водителям может грозить лишение водительских прав.

Начальник полиции Алматы также отметил, что подобные рейдовые мероприятия будут проводиться повсеместно на постоянной основе.

По результатам отработки в дежурные сутки за нарушения ПДД к административной ответственности привлечено 46 мотоциклистов, семь мотоциклов водворили на штрафстоянку. Кроме того, 43 автолюбителя оштрафовано за незаконное переоборудование ТС.

За неделю меры административного воздействия применены в отношении 298 мотоциклистов, 46 единиц мотототранспорта водворены на штрафстоянку. 215 водителей легковых ТС привлечены к ответственности за незаконное переоборудование авто.

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