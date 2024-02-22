Полицейские Алматы с новым прибором разыскивают нарушителей ПДД

Патрульные полицейские Алматы в пилотном режиме применяют измеритель светопропускаемости тонированных автомобильных стекол, сообщает Zakon.kz.

Командир специализированного батальона УМПС Жанибек Ускембаев подчеркивает, что даже незначительное отклонение от требований законодательства может привести к плачевным последствиям.

"Аксиома "Дорога не прощает ошибок" особенно актуальна для тех граждан, которые игнорируют правила дорожного движения. С целью выявления нерадивых участников дорожного движения полицией на постоянной основе проводятся локальные рейды и точечные отработки. Особое внимание уделяется пресечению фактов грубого нарушения ПДД, в том числе выявлению транспортных средств с затемненными стеклами". Жанибек Ускембаев

По его словам, нарушитель обязан незамедлительно устранить правонарушение.

Нововведения были отмечены и у столичных правоохранителей. К примеру, с 21 февраля 2024 года на дорогах города будут патрулировать пять экипажей, оснащенных мобильным аппаратно-программным комплексом Ekin Patrol G 2. Его основной целью является обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах Астаны.