Как сделать интересным и эффективным дистанционное обучение рассказала психолог

По ее мнению, получение образования в школе – это конечно хорошо, но навыки получения дистанционного образования, при определенном подходе – тоже достаточно неплохо.

Как сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, с 1 сентября учебный год начинается в формате дистанционного обучения. По предварительному прогнозу, в дистанционном формате с использованием интернет-платформы и телевидения будут обучаться 2,6 млн школьников, в дежурных классах - 530 тыс. детей, в штатном режиме - более 157 тыс. учащихся. Однако, родителей школьников данная новость совсем не обрадовала, и судя по комментариям, большинство считает, что дистанционная форма обучения не только добавит лишних хлопот, как взрослым, так и их детям, но и значительно уступает по своему качеству традиционным урокам в школе. О том, насколько справедливо это суждение, и как превратить возможные минусы, в плюсы, в беседе с журналистом zakon.kz рассказала казахстанский психолог Наталья Санарова.

- Насколько вообще, на ваш взгляд, дистанционное обучение уступает традиционному, и почему это вызывает столь негативную реакцию в обществе?

- Я бы хотела начать с того, что, на мой взгляд, за дистанционным обучением будущее. Сейчас уже никак невозможно отделить человека от компьютера, и я думаю, что эта тенденция будет сохраняться еще долгое время. Поэтому я считаю, что нашим детям нужно привыкать к этому. Вот посмотрите – сейчас очень много людей получают какое-то дополнительное образование, проходя обучающие курсы и прослушивая лекции именно дистанционно. Допустим, у меня, есть одна профессия, и я хочу получить к ней какие-то дополнительные навыки, или вообще сменить. Но при этом я работаю. И как я могу получить это дополнительное образование, хотя бы заочно? А дистанционное образование позволяет достичь гибкости, грамотно распоряжаться своим временем, быть более дисциплинированным. И, по моему мнению, наших детей нужно тоже обучать этим навыкам.

Конечно, в обществе мы сейчас встречаем сопротивление. Потому что это новая тенденция, а когда мы на что-то новое переходим, то, как показывает история, всегда происходит определенное сопротивление, так как большинство людей привыкло к чему-то одному, и когда это заменяется чем-то новым, рушатся их привычки, перестраиваются нейронные связи в мозге, им неудобно и не комфортно. Что в свою очередь вызывает злость и агрессию. И это нормально.

Поэтому, чтобы снизить количество связанных с этим стрессов, родителям, прежде всего, следует проговаривать эту агрессию. Не бояться сказать самому себе, что "да, я сейчас злюсь", а "почему я злюсь? "потому, что я устал на работе, а мне нужно уделять больше времени ребенку". То есть, проговаривая свои эмоции, родитель понижает накал страстей у себя в голове. Конечно, родители сейчас сильно нервничают и злятся, потому что им приходится уходить от старого и привычного, что-то менять, но ни в коем случае нельзя выплескивать эту агрессию на ребенка. Тем более что он сам находится в таких же условиях. А если уж родитель не может справиться с собой, то всегда можно сходить на прием к психологу.

Но с другой стороны, что-то новое всегда развивает мозг, приводит к пластичности мышления. Поэтому я считаю, что родителям нужно, прежде всего, постараться перенастроиться на новый лад, не впадать в панику и понять, что получение образования в школе – это конечно хорошо, но навыки получения дистанционного образования, это тоже достаточно неплохо. И за этим будущее. Как предсказывают ученые, проводившие соответствующие исследования, дети нынешнего поколения будут более мобильны, более компьютеризированы и за свою жизнь, скорее всего, будут менять несколько профессий. И дистанционное образование вполне подходит для них. Ведь сейчас с помощью интернета можно, условно говоря, передвигаться по миру и обучаться чему угодно. И это нормально и интересно.

- Но, высказывая свое негативное отношение к дистанционному обучению, родители основываются на собственном опыте прошлого учебного года, утверждая, что их дети попросту не восприняли такую форму уроков и получили гораздо меньше знаний?

- Конечно, создание новых нейронных связей требует серьезной работы. Если ребенок привык ходить в школу и там получать знания, то безусловно, для него будет стрессом сесть за уроки дома и самоорганизоваться. Но с другой стороны, при правильном подходе, это позволит ему усилить дисциплину, саморганизацию и самомотивацию. Конечно, это займет определенное время, но через месяца 2-3 ребенок самоорганизуется и поймет, что от него требуется.

А вообще, я считаю, что для того, чтобы у родителей не возникало никакой паники и растерянности, Министерству образования нужно разрабатывать для них какие-то специальные курсы. То есть, хотя бы частично передавать родителям знания, которые получают профессиональные педагоги. Например, разъяснять, как мотивировать ребенка, как организовать "рабочее" место, чтобы максимально эффективно включить школьника в процесс обучения, дать какие-то знания о возрастной психологии – ведь подростка в 12-13 лет гораздо проще самоорганизовать, чем 6-летнего ребенка. И эти знания должны быть донесены до родителей, например, с помощью специальных родительских собраний в режиме онлайн. И это должно проводиться массово.

- Каковы на Ваш взгляд основные причины того, что дети не могут эффективно заниматься обучением на "удаленке"?

- В первую очередь потому, что у них просто-напросто не сформирован этот навык. Вот представьте, что вам нужно сыграть в баскетбол, но раньше вы в него никогда не играли. Значит, прежде всего, вам необходимо узнать правила игры. Потом вам нужно тренировать броски мяча, потом научиться работать в команде. То есть вам нужно приобрести большое количество навыков и отработать их до автоматизма. То же самое с дистанционным обучением. Прежде всего, нужно дать ребенку четкую инструкцию и дать время, чтобы он научился ее выполнять, и соответственно этот навык нужно тренировать.

Конечно, первое время ребенок будет отвлекаться, ему будет неинтересно, но со временем он привыкнет и "втянется" в обучение. Если ребенок уже какое-то время учился в школе, то в этом случае проще. Потому что тут можно организовать учебный процесс по урокам, чередуя занятия с отдыхом. Потом ему можно сделать более гибкий график. Например, сначала он позанимался музыкой, после сделал школьные задания, потом он позанимался спортом, потом доделал уроки.

В целом, если правильно, интересно, грамотно подан материал, и нормально организован учебный процесс – то я вообще не вижу проблем с дистанционным образованием. Более того, я вижу возможность привить ребенку определенные навыки, которые пригодятся ему во взрослой жизни. Ведь таким образом можно не только давать задания и проводить лекции, но и возможна какая-то коллективная работа. Современные технологии вполне позволяют работать дистанционно в группах, а также устраивать какие-то индивидуальные выступления ребенка перед классом. То есть, таким образом, даже навыки коммуникации, презентации можно оттачивать, чтобы ребенок мог социализироваться. И при правильном подходе вполне можно увлечь процессом ребенка даже онлайн. Ведь сейчас современные дети с планшетом чуть ли не рождаются. И с их помощью они начинает учить буквы и цифры, а также получают другие знания через просмотр обучающих программ и мультфильмов. И это все можно систематизировать, чтобы школьник понимал и более легко мог усваивать материал.

Конечно, это повысит нагрузку на учителей, потому что им нужно свое творческое полушарие мозга включать. Но с другой стороны мы обучаем новым навыкам наших маленьких граждан, потому что им предстоит идти в это будущее. И чем больше навыков они будут иметь, тем лучше. Ведь им нужно подстраиваться под современный мир, а не продвигать то, что уже морально устарело.

- Но многие родители жалуются, что ребенок не может нормально обучаться дистанционно именно потому, что дом не воспринимается местом учебы, и там очень много отвлекающих факторов (компьютерные игры, братья, сестры и т. д.). А некоторые добавляют к этому еще и потерю мотивации и духа соперничества, которые обязательно присутствуют в школе…

- Прежде всего, следует помнить, что каждый ребенок любит определенную атмосферу – свою комнату, свой шалашик, какой-то свой уголок в котором ему более комфортно. Поэтому нужно создать ему такое пространство, где бы ему было наиболее удобно заниматься учебой.

А по поводу братьев и сестер – их тоже можно и нужно организовывать. То есть любого ребенка нужно учить самостоятельности с достаточно раннего возраста. Не просто постоянно искать ему развлечения с вашим участием – мол, мама сейчас с тобой поиграет, папа с тобой порисует. Нет, маленького ребенка нужно точно так же организовывать, как и более старшего. Дать ему игрушки и сказать, что сейчас время самостоятельной игры, и он должен сам придумать, как себя занять, никого не отвлекая. Точно также нужно делать, когда в доме несколько детей. То есть объяснять им, что есть время, когда каждый ребенок должен занимать себя самостоятельно, а есть время для групповых семейных развлечений.

И еще один момент – когда несколько детей в семье вместе учатся, здесь необходимо оттачивать навык сохранения своих границ. То есть, если один из детей закрыл в комнату дверь и делает уроки, то к нему никто из братьев и сестер не может заходить. Или дал младшему брату игрушку, и предупредил, что он занят и к нему нельзя подходить. Таким образом, растет не только навык организации старшего ребенка, но и навык самоорганизации его младшего брата или сестры.

И эти навыки надо тоже презентовать родителям своим детям. То есть разъяснять, ради чего ребенок это делает, создавая у него мотивацию. Особенно это важно для мальчиков. Например, сказать ему, что сейчас нужно сделать уроки, и он должен организовать своего младшего брата. То есть старший должен дать младшему какое-то задание, например, что-то нарисовать, а потом проверить. И родителям нужно объяснить старшему, что так формируется навык управленца, и когда он вырастит, то сможешь эффективно управлять людьми. Или, например, сказать, что он должен организовать видеоконференцию в школьном мессенджере и провести презентацию какой-то своей работы перед классом. Но при этом разъяснить ему, что это делается для того, чтобы во взрослой жизни он смог сделать свою презентацию для других людей, и не стеснялся выступать перед большой аудиторией или говорить на камеру телевидения. А также объяснить, что сейчас он тренирует дополнительный навык, который в будущем прибавит немалую сумму к его зарплате, и поможет всегда быть успешным и при деньгах.

- Не приведет ли привычка учиться дома, особенно школьников младшего возраста, к тому, что им потом будет трудно вернуться и адаптироваться к занятиям в школе, после снятия ограничительных мер?

- Все дети проходят период адаптации, и его все равно рано или поздно придется пройти. И ничего в этом страшного нет. Ведь в данном случае все школьники будут в одинаковых условиях. И всем им нужно будет помогать адаптироваться к школе. И для ребенка вполне нормально проживать стресс такого порядка, как и вырабатывать различные навыки. И чем большему количеству навыков родители смогут его обучить, тем лучшей, разносторонней и интересной личностью он будет в жизни.

Владимир Демидов

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