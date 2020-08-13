Три машины с одинаковыми госномерами обнаружены в Казахстане 

Штрафы за нарушения ПДД, хозяева автомобилей оплачивали один вместо другого.

Сотрудниками административной полиции в ходе мониторинга дорожного движения на территории города Нур-Султан выявлены два автомобиля, полные копии друг друга, сообщает zakon.kz.

Во все строевые подразделения полиции была передана ориентировка на задержание автомобилей-двойников.

В ходе отработки камер видеонаблюдений 11 августа один из автомобилей был задержан полицейскими. На следующий день была выявлена и задержана вторая автомашина с идентичными госномерами, - сообщили в полиции.

Со слов водителей задержанного транспорта, автомобили приобретены ими законным путем. Также выяснилось, что штрафы за нарушения ПДД, хозяева автомобилей оплачивали один вместо другого. На данный момент задержанные автомобили помещены на коммунальную стоянку. Проводится дознание.

Кроме того, третья копия автомобиля обнаружена в городе Усть-Каменогорске, владелец которой сообщил, что на его адрес приходят предписания об оплате административных штрафов, на его автомобиль марки Toyota Estima за госномером Е 658 ВН 138 РФ, - сказали в полиции.

Со слов мужчины по указанным датам, в столицу он не выезжал.

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