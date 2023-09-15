Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Алматинцам напомнили важную деталь при оплате штрафов за нарушение ПДД

Алматинцам напомнили важную деталь при оплате штрафов за нарушение ПДД Фото: Zakon.kz
В Департаменте полиции Алматы гостей и жителей южной столицы призвали своевременно оплачивать штрафы. Им напомнили важную деталь при оплате штрафов за нарушение ПДД, сообщает Zakon.kz.

Начальник отдела административной практики УАП Департамента полиции Алматы Сакен Айнакулов напомнил, что на основании ст. 811 КоАП РК предусмотрена оплата административного штрафа в течение семи суток с 50%-ной скидкой.

"По истечению этого срока система в автоматическом режиме переводит сумму штрафа на полную, после чего физические и юридические лица имеют возможность в течение 30 суток оплатить штраф в добровольном порядке. В противном случае предписание о необходимости уплаты штрафа направляется на принудительное взыскание по месту получения доходов либо в региональные палаты частных судебных исполнителей", – подчеркнул он.

Также он рассказал, что будет, если не оплатить штраф.

"Вовремя оплатив штраф, вы экономите свое время и средства, так как судебными исполнителями будут накладываться аресты на ваше имущество и банковские счета. Имея неоплаченные штрафы, вы не сможете совершать операции по постановке или снятию с учета транспортного средства, произвести замену водительского удостоверения".Сакен Айнакулов

Он напомнил, что проверить наличие штрафов можно на портале электронного правительства и с помощью мобильных приложений банков второго уровня.

Административные правонарушения в области дорожной безопасности оформляются с составлением электронного протокола об административном правонарушении и в виде предписания об уплате штрафа.

По данным пресс-службы ДП Алматы, за 8 месяцев текущего года сотрудниками строевых подразделений полиции Алматы за нарушения ПДД к административной ответственности привлечено 212 902 водителя. Контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, было зафиксировано 967 452 административных правонарушения. Более 42 тыс. нарушений ПДД РК было допущено водителями транспортных средств иностранного учета. В целях неотвратимости наказания за совершенные административные правонарушения на принудительное взыскание было направлено 100 340 административных материалов.

Читайте также

Посетители вытоптали газон в ботсаду Алматы
Посетители вытоптали газон в ботсаду Алматы
Топ-10 вопросов: как в Казахстане прикрепиться к поликлинике
Топ-10 вопросов: как в Казахстане прикрепиться к поликлинике
Полицейский реанимировал младенца в Рудном
Полицейский реанимировал младенца в Рудном
Динара Халдарова
ДП Алматы Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три города в Казахстане могут превратиться в села
Три казахстанских города могут превратиться в села
Изменение исчисления ИПН, налоги
Как будут платить подоходный налог казахстанцы с 1 января 2025 года
Мокрый снег, град, дожди и жара до +28 ожидаются в Казахстане
Мокрый снег, град, дожди и жара до +28 ожидаются в Казахстане
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления