Алматинцам напомнили важную деталь при оплате штрафов за нарушение ПДД

В Департаменте полиции Алматы гостей и жителей южной столицы призвали своевременно оплачивать штрафы. Им напомнили важную деталь при оплате штрафов за нарушение ПДД, сообщает Zakon.kz.

Начальник отдела административной практики УАП Департамента полиции Алматы Сакен Айнакулов напомнил, что на основании ст. 811 КоАП РК предусмотрена оплата административного штрафа в течение семи суток с 50%-ной скидкой.

"По истечению этого срока система в автоматическом режиме переводит сумму штрафа на полную, после чего физические и юридические лица имеют возможность в течение 30 суток оплатить штраф в добровольном порядке. В противном случае предписание о необходимости уплаты штрафа направляется на принудительное взыскание по месту получения доходов либо в региональные палаты частных судебных исполнителей", – подчеркнул он.

Также он рассказал, что будет, если не оплатить штраф.

"Вовремя оплатив штраф, вы экономите свое время и средства, так как судебными исполнителями будут накладываться аресты на ваше имущество и банковские счета. Имея неоплаченные штрафы, вы не сможете совершать операции по постановке или снятию с учета транспортного средства, произвести замену водительского удостоверения". Сакен Айнакулов

Он напомнил, что проверить наличие штрафов можно на портале электронного правительства и с помощью мобильных приложений банков второго уровня.

Административные правонарушения в области дорожной безопасности оформляются с составлением электронного протокола об административном правонарушении и в виде предписания об уплате штрафа.

По данным пресс-службы ДП Алматы, за 8 месяцев текущего года сотрудниками строевых подразделений полиции Алматы за нарушения ПДД к административной ответственности привлечено 212 902 водителя. Контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, было зафиксировано 967 452 административных правонарушения. Более 42 тыс. нарушений ПДД РК было допущено водителями транспортных средств иностранного учета. В целях неотвратимости наказания за совершенные административные правонарушения на принудительное взыскание было направлено 100 340 административных материалов.