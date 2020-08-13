Любое решение руководства я приму - главный санврач Алматинской области

По словам Сыдыманова, предприниматели остались довольны его ответом и согласились дождаться 17 августа.

Новый главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов прокомментировал видео, которое вызвало резонанс. Он уже объяснил Минздраву и Агентству по делам госслужбы, что произошло на видео. Также санврач отметил, что готов принять любое решение своего руководства, поскольку является госслужащим, передает zakon.kz.

Накануне в Сети появилось видео, где новый санврач области некорректно обратился к предпринимателям, которые пришли к нему на встречу.

Я понимаю, что надо кормить детей, туда-сюда, кредиты есть, андай-мындай. (...) Ты же дома будешь сидеть, будешь кормить кого-то. Позвонили в 5 часов, поедешь. Что вы меня этот, я что, первый год замужем, что ли? (...) Все, давайте, голову мне не морочьте, работать надо. Ты что снимаешь? Вот так потом все начинается. Ты меня снимаешь что-ли?, - говорит он.

На видео обратил внимание министр здравоохранения Алексей Цой. Затем Сыдымановым заинтересовалось Агенство по делам госслужбы. На санврача завели дисциплинарное дело, которое рассмотрят на Совете по этике.

И вот сегодня, 13 августа, Сыдыманов объяснил что произошло.

Вчера пришли предприниматели, которые продают автозапчасти в ТД "Хабиби". Они пришли и потребовали, чтобы им по возможности открыли торговые точки. Вы знаете, что до 17 числа идут карантинные ограничительные меры в связи с COVID-19. Поэтому там был практически такой хороший диалог: эти запчасти они могут продавать в онлайн режиме, это не продукты питания. Тем более, сейчас любую запчасть можно через техпаспорт автомашины заказать и в принципе с доставкой могут принести его. Я всю эту ситуацию объяснил. Они начали говорить, что до этого им никто не объяснял, поэтому они пришли, - сказал санврач области в интервью на странице nur.kanatuly.kz в Instagram.

По словам Сыдыманова, предприниматели остались довольны его ответом и согласились дождаться 17 августа, когда начнут сниматься какие-то ограничительные меры. А сам он не ожидал такой реакции общественности на его слова.

Но в любом случае, как государственный служащий - сегодня у меня и журналисты были центральных телеканалов - я там попросил извинения, - сказал он.

Главный санврач Алматинской области готов понести наказание за проступок.

На данный момент я все свои объяснения направил в Министерство здравоохранения. Меня приглашали в Агенство по делам госслужбы. Я там тоже свои объяснения дал. Любое решение, которое примет руководство, я приму, потому что мы государственные служащие и какие бы меры они бы не приняли я достойно буду это принимать, - сказал он.

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