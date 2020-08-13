На что сохранится запрет во время поэтапного ослабления карантина

Казахстанцам придется потерпеть без бассейнов и караоке.

Государственная комиссия огласила план поэтапного снятия карантинных мер. Также чиновники оставили в силе некоторые запреты, передает zakon.kz.

Таким образом, в стране сохранится запрет на:

- проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, в том числе на дому.

- работу баров, ночных и игровых клубов, караоке, фудкортов, кинотеатров и прочих развлекательных заведений для детей и взрослых.

- деятельность объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов.

- на работу бассейнов, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков.

- работу религиозных объектов.

- передвижение пригородных пассажирских поездов/электричек, формирование общих вагонов, за исключением рабочих поездов, междугородних автобусов/микроавтобусов.

При этом, на выходные меры будут действовать прежние запреты.

Масочный режим и социальное дистанцирование являются обязательными санитарными требованиями для всех и должны стать повседневными правилами в жизни граждан. Возобновлять деятельность субъектов бизнеса необходимо только при их полной готовности, - добавил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

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