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Освобожденные белорусы рассказали об издевательствах и побоях в изоляторах

Некоторых освобожденных увозят на скорых прямо в больницу.

Фото : NEXTA Live14 августа 2020, 07:32

Вечером 13 августа из минского Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина, куда свозят задержанных на митингах протестующих, начали выпускать людей, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Граждане массово жаловались на ужасные условия содержания, издевательства, избиения и угрозы совершения над ними противоправных действий.

Некоторых из них увозят на скорых прямо в больницу, многие не могут сдержать слез и рассказывают об унижениях, издевательствах и побоях.

На распространенных кадрах люди зафиксировали синяки, гематомы, кровоподтеки, раны и ссадины, оставшиеся на их телах после издевательств силовиков.

Лукашенко обратился к народу, но не сам, а через спикера белорусского сената Наталью Кочанову.

Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении, - заявила она.

Ранее заместитель главы МВД Беларуси Александр Барсуков отверг обвинения в том, что правоохранители избивали задержанных граждан.


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