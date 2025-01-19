Освобожденные заложницы воссоединились с родными в Израиле

Фото: X(Twitter)/@IDF

Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о том, что освобожденные палестинским движением ХАМАС, прибыли в больницу, где воссоединятся со своими семьями и получат медпомощь, сообщает Zakon.kz.

Информация и фотографии были опубликованы в Telegram.

"Три освобожденных заложницы вместе со своими мамами только что приземлились на территории больницы, где они воссоединятся с остальными членами своих семей и получат медицинскую помощь", – говорится в сообщении армии. Reunited at last. pic.twitter.com/l91srqby5c — Israel Defense Forces (@IDF) January 19, 2025 Девушки прибыли в медцентр "Шиба" в районе Тель-а-Шомер города Рамат-Ган в центральной части Израиля, отмечает издание Times of Israel. This is what we’ve been fighting for, for over 471 days. Welcome home Emily, Doron and Romi 🇮🇱 pic.twitter.com/VIXyaP1ntY — Israel Defense Forces (@IDF) January 19, 2025 Ранее сообщалось, что ХАМАС после 471 дня плена передал троих израильских заложниц Красному Кресту. В рамках соглашения о прекращении огня были освобождены Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер.

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