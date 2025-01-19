Освобожденные заложницы воссоединились с родными в Израиле
Фото: X(Twitter)/@IDF
Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о том, что освобожденные палестинским движением ХАМАС, прибыли в больницу, где воссоединятся со своими семьями и получат медпомощь, сообщает Zakon.kz.
Информация и фотографии были опубликованы в Telegram.
"Три освобожденных заложницы вместе со своими мамами только что приземлились на территории больницы, где они воссоединятся с остальными членами своих семей и получат медицинскую помощь", – говорится в сообщении армии.
Reunited at last. pic.twitter.com/l91srqby5c— Israel Defense Forces (@IDF) January 19, 2025
Девушки прибыли в медцентр "Шиба" в районе Тель-а-Шомер города Рамат-Ган в центральной части Израиля, отмечает издание Times of Israel.
This is what we’ve been fighting for, for over 471 days. Welcome home Emily, Doron and Romi 🇮🇱 pic.twitter.com/VIXyaP1ntY— Israel Defense Forces (@IDF) January 19, 2025
Ранее сообщалось, что ХАМАС после 471 дня плена передал троих израильских заложниц Красному Кресту. В рамках соглашения о прекращении огня были освобождены Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер.
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