Разработчик казахстанской вакцины против КВИ испытал ее на себе

После привития особых патологий не было.

Заведующий лабораторией особо опасных инфекционных заболеваний Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, доктор ветеринарных наук, разработчик казахстанской вакцины от коронавируса Леспек Кутумбетов первым испытал вакцину на себе. Он рассказал о своем самочувствии, и как институту за короткое время удалось разработать препарат, сообщает zakon.kz.

Я и еще шесть моих коллег привились нашей вакциной. После привития особых патологий не было на месте введения. Наше общее состояние нормальное. Уже прошло более двух недель. Ежедневно проводится термометрия. Наблюдаемся. Измеряем давление. Отбираем пробы крови на исследование на наличие иммунитета. Можно сказать, что вакцина безвредна. Ни у кого из сотрудников никаких патологий не было. По гематологическим показателям уже появляются защитные антитела в организме, в крови. Я думаю, что все нормально, - рассказал он МИА "Казинформ".

Если в организме появились противовирусные антитела, которые нейтрализуют вирус, то человек не должен заболеть.

Я в своей практике не встречал, чтобы люди или животные с антителами повторно заболели, - сказал Кутумбетов.

После привития можно свободно ходить без маски.

Но все равно в стране масочный режим еще сохраняется. В любом случае, маски нужны, чтобы окружающие люди не сторонились. Общий режим надо соблюдать, - сказал он.

Сейчас ученые по всему миру пытаются разработать вакцину против коронавируса. Россия недавно зарегистрировала первую вакцину. Кутумбетов рассказал, чем могут отличаться вакцины.

Вообще-то имеется разные вакцины. Есть традиционные, которые готовятся очень долго. Это, в первую очередь, живые вакцины. Это обычный вирулентный вирус, который вызывает болезнь. У него принудительно снимают патогенные свойства, и вирус становится как вакцинный. Он размножается в организме и создает иммунитет. Есть второй тип - инактивированная вакцина, то есть убитая, которую мы сейчас разработали. Это обычный вирус, который убивается химическими препаратами (туда добавляются иммунностимулирующие препараты), и применяется как вакцина. Сейчас появилось новое поколение вакцины: векторные, субъединичные. Они готовятся методом генной инженерии. Отбирается кусочек генома вирулентного вируса и вставляется в другой вирус, тот который не является вирулентным. Делается такая комплексная модицификация и используется как вакцина.

В нашем институте готовятся пять вакцин. Две традиционные вакцины: инактивированная и живая. Далее вакцина нового поколения - векторная - на основе двух разных вирусов. Пятая вакцина - субъединичная. Она готовится методом генной инженерии. Такое множество вакцин ни на одном предприятии не готовится, даже за рубежом. В Казахстане только у нас. В других странах каждое предприятие разрабатывает по одному или по два вида вакцины. В основном везде готовится новый тип вакцины – векторная, потому что здесь работа ведется не вирулентным, а генетически модифицированным комплексом. Работать с ним безопасно, - сказал он.

Как ему известно, Россия представляет векторную вакцину, приготовленную методом генной инженерии. У них, скорее, заранее были заготовки, и поэтому они более быстро вышли на производство.

На институт приготовил традиционную вакцину, потому что ее технология давно известна. Она быстрее готовится. Поэтому мы в первую очередь представили инактивированную вакцину. На втором плане у нас субъединичная вакцина, такая же, как австралийская. Она тоже показывает очень хорошие результаты. Она идет следом. Третья вакцина - векторная, уже практически готова и приступаем к испытаниям. Последней пойдет живая вакцина. Она тоже почти готова, осталось только проверить, - сказал Кутумбетов.

Он рассказал как им удалось разработать вакцину за короткий срок.

Все зависит от материально-технической базы и специалистов. Наш Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности работает уже 60 лет. Его специализация строго вирусологическая. За свое существование он создал очень много вакцинных препаратов, которые занимают первые места в мире. Это вакцины против болезней животных. У нас есть несколько вакцин, которые не имеют аналогов в мире. Это самые лучшие вакцины в мире. Их не много. Институт по этим показателям может сравниться с мировыми брендами в отрасли вирусологии. В нашем институте работа на 90% связана с вирусными возбудителями, и все эти работы направлены на создание вакцинных препаратов. Здесь собрались высококвалифицированные специалисты еще с советских времен, которые владеют всеми методами создания вакцинных препаратов. Мы приложили все усилия. Работали круглосуточно. Начали разработку с марта. И нам удалось создать вакцину в течение двух месяцев. Параллельно шло ее изучение на клинических испытаниях, - сказал Кутумбетов.

В сентябре в Казахстане пройдет первая фаза клинических испытаний. Отбираются добровольцы из более чем 40 человек.

Дело в том, что эти медицинские препараты пройдут испытания на людях в несколько фаз. Это уже после того, как они пройдут испытания на животных, в последнюю очередь на обезьянах - на человекоподобных. По требованиям ВОЗ имеется четыре фазы испытания. Первая - проверяется на ограниченном количестве людей, добровольцах. Проверяется ее безвредность. После этого допускается испытание на иммуногенность, насколько эффективен препарат на целевое назначение. Сюда уже входит большее количество людей. это определяется по-разному в разных странах. В третью фазу входит группа из более 1000 человек. У нас в сентябре идет первая фаза клинических испытаний. Отбираются добровольцы из более чем 40 человек, - сказал он.

Население Казахстана может быть привито от КВИ отечественной вакциной до конца года.

Это зависит от Министерства здравоохранения, Правительства, Президента. Если нам одобрят, то мы постараемся в ускоренном темпе произвести и выдать в здравоохранение для применения, - сообщил разработчик казахстанской вакцины Леспек Кутумбетов.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Также на сайте Всемирной организации здравоохранения в качестве кандидатной вакцины успешно зарегистрирована казахстанская вакцина Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

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