Циклон принесет сильные дожди и град в Казахстан

В северных, центральных и восточных регионах в ночные и утренние часы местами туман.

Фото : 112.ua

Синоптики рассказали о прогнозе погоды на 15-17 августа, сообщает zakon.kz. По информации РГП "Казгидромета", высотный циклон будет смещаться с запада на северные регионы Казахстана. С этим ожидаются местами сильные дожди c грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. В северных, центральных и восточных регионах в ночные и утренние часы местами туман. На западе – понижение, на севере – повышение температуры воздуха, - отметили метеорологи.

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