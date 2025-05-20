Циклон принесет в Казахстан дожди с грозами, град и шквал

Фото: unsplash

В Казахстане в предстоящую среду, 21 мая 2025 года, осадки ожидаются лишь в некоторых регионах, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе, предоставленном РГП "Казгидромет": "Антициклон обусловит погоду преимущественно без осадков на большей части территории Казахстана. Только на западе, севере Казахстана циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами, град, на севере ожидаются шквал, на западе, севере усиление ветра. На юге страны ожидается пыльная буря, на востоке в ночные и утренние часы – туман". По данным гидрометцентра, ожидается высокая пожарная опасность – на западе Мангистауской, на западе, севере, юге Актюбинской, Туркестанской, на востоке Карагандинской, Павлодарской, в центре Костанайской, на севере, юге Жамбылской, на западе, северо-востоке, востоке Атырауской, на юго-западе Восточно-Казахстанской, на западе, в центре Алматинской областей, на юго-востоке области Абай, на юге, востоке области Жетысу;

– на западе Мангистауской, на западе, севере, юге Актюбинской, Туркестанской, на востоке Карагандинской, Павлодарской, в центре Костанайской, на севере, юге Жамбылской, на западе, северо-востоке, востоке Атырауской, на юго-западе Восточно-Казахстанской, на западе, в центре Алматинской областей, на юго-востоке области Абай, на юге, востоке области Жетысу; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на севере, в пустынных и предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, на юго-востоке Актюбинской, на юге Атырауской, Костанайской, на севере Алматинской, на западе Акмолинской, на западе, юге Павлодарской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской областей, в области Жетысу, на северо-западе, юге области Абай, на юге, востоке, в центре области Улытау. Материал по теме К жителям Астаны, Алматы и Шымкента синоптики обратились с предупреждением Ранее синоптики сообщили, что в Астану, Алматы и Шымкент с 21 по 23 мая 2025 года вернутся дожди с грозами.

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