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Общество

Циклон принесет в Казахстан дожди с грозами, град и шквал

Циклон принесет в Казахстан дожди с грозами, град и шквал, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 17:52 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящую среду, 21 мая 2025 года, осадки ожидаются лишь в некоторых регионах, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе, предоставленном РГП "Казгидромет":

"Антициклон обусловит погоду преимущественно без осадков на большей части территории Казахстана. Только на западе, севере Казахстана циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами, град, на севере ожидаются шквал, на западе, севере усиление ветра. На юге страны ожидается пыльная буря, на востоке в ночные и утренние часы – туман".

По данным гидрометцентра, ожидается

  • высокая пожарная опасность – на западе Мангистауской, на западе, севере, юге Актюбинской, Туркестанской, на востоке Карагандинской, Павлодарской, в центре Костанайской, на севере, юге Жамбылской, на западе, северо-востоке, востоке Атырауской, на юго-западе Восточно-Казахстанской, на западе, в центре Алматинской областей, на юго-востоке области Абай, на юге, востоке области Жетысу;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на севере, в пустынных и предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, на юго-востоке Актюбинской, на юге Атырауской, Костанайской, на севере Алматинской, на западе Акмолинской, на западе, юге Павлодарской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской областей, в области Жетысу, на северо-западе, юге области Абай, на юге, востоке, в центре области Улытау.

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