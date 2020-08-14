Главный санврач Алматинской области извинился перед казахстанцами

Я еще раз хочу принести свои извинения, сказал Сыдыманов.

Главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов извинился перед казахстанцами, передает zakon.kz.

Я еще раз хочу принести свои извинения, если действительно я где-то не был корректен. Но в любом случае я сын народа и я всегда считал себя частью народа, поэтому я еще раз прошу извинения. Думаю, на моих ошибках мои же коллеги, руководители других госорганов примут это к сведению, - сказал Сыдыманов в интервью на странице nur.kanatuly.kz в Instagram.

12 августа в Сети появилось видео, где новый санврач области некорректно обратился к предпринимателям, которые пришли к нему на встречу.

Я понимаю, что надо кормить детей, туда-сюда, кредиты есть, андай-мындай. (...) Ты же дома будешь сидеть, будешь кормить кого-то. Позвонили в 5 часов, поедешь. Что вы меня этот, я что, первый год замужем, что ли? (...) Все, давайте, голову мне не морочьте, работать надо. Ты что снимаешь? Вот так потом все начинается. Ты меня снимаешь что-ли?, - говорит он.

На видео обратил внимание министр здравоохранения Алексей Цой. Затем Сыдымановым заинтересовалось Агенство по делам госслужбы. На санврача завели дисциплинарное дело, которое рассмотрят на Совете по этике.

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